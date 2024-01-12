Благословил "присоединение" Луганска к РФ: в Украине объявили подозрение митрополиту УПЦ МП

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционном митрополите Луганской епархии УПЦ (МП) Василии Поворознюке, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно захваченном городе", - говорится в сообщении.

Активный поклонник российской оккупации

Как отмечают в ведомстве, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных регионов Украины в состав РФ.

Там он поддержал агрессивную войну РФ против Украины и захват части украинской территории, в том числе Луганской области.

В мае того же года Поворознюк был на заседании "круглого стола", проводимого в Луганске под руководством главаря т.н. ЛНР Леонида Пасечника.

Тогда под камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие "резолюции", где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.

Кроме того, в ходе многочисленных интервью для кремлевских пропагандистов он героизировал российских оккупантов и призвал к продолжению войны против Украины.

Санкции и объявления подозрения

На основании собранных доказательств Поворознюку сообщили о подозрении за пособничество государству-агрессору. Ранее к нему применили санкции.

"Поскольку клирик скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Луганской области, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - отметили в СБУ.