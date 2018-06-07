Завдяки ультиматуму Гройсмана депутати проголосували за антикорупційний суд, - експерт

Експерт нагадав, що прем’єр-міністр готовий був піти у відставку у разі негативного рішення

Завдяки ультиматуму прем'єр-міністра Володимира Гройсмана народній депутати проголосували за створення Вищого антикорупційного суду. Таку думку висловив політичний аналітик Микола Давидюк на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, він зазначив, що "ультиматум прем’єра змінив розклад інтересів на парламентській політичній шахівниці". "Коли депутати почали розцінювати закон про Антикорупційний суд, уже враховуючи власне небажання йти не дострокові вибори", - пише політолог.

"Прем’єр-міністр готовий був піти у відставку у разі негативного рішення. Що змусило б депутатів не просто червоніти перед камерами та пояснювати причину провалення закону, але й йти на дострокові парламентські вибори. Чого явно ніхто робити не хотів. Для депутатів простіше було б підняти ціни на газ для населення, ніж обмежувати власні корупційні можливості", - вважає політолог.

На його думку, для самого Гройсмана це вихід на політичну сцену уже як політика та незалежного гравця.

"Адже до цього були виключно технократичні заяви про дороги, реформи та децентралізацію. А це уже гра політична, яка спровокувала в тому числі, такі довгоочікувані зміни в державі та антикорупційному законодавстві. Які до речі незліченну кількість разів відкладались владою. І бажання їх реалізовувати явно ні в кого не було.

Хоча варто й сказати, що ризик Гройсмана був великим, але як показує результат, він того вартував. Слід відзначити, що прем’єру, чи не найлегше було робити такі заяви, враховуючи що в київській політиці він тільки останні 3-4 роки. Тому й причетності до старих корупційних схем явно не мав. Інша справа депутати, частина з яких із маленькими перервами засідають в будинку на Грушевського чи не з 1991 року", - додає Давидюк.

Він переконаний, що найголовніше наразі варто спостерігати за точністю виконання процедур, швидким запуском створення нової структури та стартом роботи.

"Дедлайни повинні бути максимально швидкі, хоч і реалістичні. Проте 2019 має стати роком винесення перших справ, гучних, корупційних, публічних. Справ, на які українське населення чекає десятками років", – резюмував експерт.