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Интервью

Благодаря ультиматуму Гройсмана депутаты проголосовали за антикоррупционный суд, - эксперт

НовостиПолитика    07.06.2018 - 16:43
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Эксперт напомнил, что премьер-министр готов был уйти в отставку в случае отрицательного решения

Благодаря ультиматуму премьер-министра Владимира Гройсмана народные депутаты проголосовали за создание Высшего антикоррупционного суда. Такое мнение высказал политический аналитик Николай Давидюк на своей странице в Facebook.

В частности, он отметил, что "ультиматум премьера изменил расклад интересов на парламентской политической шахматной доске". "Когда депутаты начали расценивать закон об антикоррупционном суде, уже учитывая собственное нежелание идти не досрочные выборы", - пишет политолог.

"Премьер-министр готов был уйти в отставку в случае отрицательного решения. Что заставило бы депутатов не просто краснеть перед камерами и объяснять причину провала закона, но и идти на досрочные парламентские выборы, чего явно никто делать не хотел. Для депутатов проще было бы поднять цены на газ для населения, чем ограничивать собственные коррупционные возможности", - считает политолог.

По его мнению, для самого Гройсмана это выход на политическую сцену уже как политика и независимого игрока.

"Ведь до этого были исключительно технократические заявления о дороги, реформы и децентрализацию. А это уже политическая игра, которая спровоцировала в том числе, такие долгожданные изменения в государстве и антикоррупционном законодательстве. Которые, кстати, бесчисленное количество раз откладывались властями. И желание их реализовывать явно ни у кого не было.

Хотя стоит сказать, что риск Гройсмана был большим, но как показывает результат, он того стоил. Следует отметить, что премьеру было едва ли не легче всего было делать такие заявления, учитывая что в киевской политике он только последние 3-4 года. Поэтому и причастности к старым коррупционным схемам явно не имел. Другое дело депутаты, часть из которых с маленькими перерывами заседают в здании на Грушевского не с 1991 года", - добавляет Давидюк.

Он убежден, что главное сейчас стоит наблюдать за точностью выполнения процедур, быстрым запуском создания новой структуры и стартом работы.

"Дедлайны должны быть максимально быстрые, хоть и реалистичные. Однако 2019 должен стать годом вынесения первых дел, громких, коррупционных, публичных. Дел, которые украинское население ожидает десятками лет", – резюмировал эксперт.

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Теги публикации: Владимир Гройсман, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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