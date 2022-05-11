Туреччина та Казахстан домовилися про військове співробітництво

Угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною підписали під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари. Тепер турецькі БПЛА виготовлятимуть у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт казахського Міноборони .

У рамках візиту Токаєва до Туреччини відбулася зустріч казахського міністра оборони Руслана Жаксиликова з турецьким колегою Хулусі Акаром. За підсумками розмови сторони підписали низку документів, що регулюють двосторнню військову співпрацю.

За даними Tengrinews, в Казахстані організують виробництво турецьких безпілотників ANKA. На базі дочірнього підприємства Kazakhstan Engineering запустять лінію складання і технічного обслуговування ударних безпілотних літальних апаратів.

"В рамках угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан", – ідеться в повідомленні.

Безпілотник ANKA створили в Туреччині в 2013 році. Маючи максимальну злітну вагу 1700 кг, він може нести корисне навантаження до 350 кг. Час польоту – до 30 годин на максимальній висоті 9000 м.