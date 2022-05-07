США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300. Та відмовляється, - ЗМІ

Після відмови Туреччини надати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-400, США просять Грецію надати українській стороні ЗРК С-300. Однак Афіни відмовляються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Star.

Як інформує газета, посилаючись на власні джерела, США нібито тиснуть на Грецію з метою надання військової допомоги Києву та відправлення в Україну оборонних ракет С-300 російського виробництва, які є на озброєнні грецьких Збройних сил.

Втім, грецька сторона стверджує, що вже допомогла Україні в межах своїх можливостей.

"США, які хочуть аналогічного кроку від Греції, постійно посилюють тиск на Афіни, щоб вони сказали так і щоб грецькі С-300 були передані Україні. З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як причину, і не схвалила цю пропозицію", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Він вже виконує бойові завдання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.