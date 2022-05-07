ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300. Та відмовляється, - ЗМІ

Новость на русском →
Афіни, Субота 07 травня 2022 15:19
США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300. Та відмовляється, - ЗМІ Фото: США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300 (livejournal.com)
Автор: Марія Кучерявець

Після відмови Туреччини надати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-400, США просять Грецію надати українській стороні ЗРК С-300. Однак Афіни відмовляються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Star.

Як інформує газета, посилаючись на власні джерела, США нібито тиснуть на Грецію з метою надання військової допомоги Києву та відправлення в Україну оборонних ракет С-300 російського виробництва, які є на озброєнні грецьких Збройних сил.

Втім, грецька сторона стверджує, що вже допомогла Україні в межах своїх можливостей.

"США, які хочуть аналогічного кроку від Греції, постійно посилюють тиск на Афіни, щоб вони сказали так і щоб грецькі С-300 були передані Україні. З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як причину, і не схвалила цю пропозицію", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Він вже виконує бойові завдання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Греція ЗРК Військова допомога
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо