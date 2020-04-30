Відновлення економіки почнеться з промисловості, - СКМ

Ілюстративне фото (scm.com.ua)

На думку Попова, зараз великий легальний промисловий бізнес є найважливішим елементом економічного фундаменту країни

В умовах глобальної економічної кризи головним драйвером відновлювального зростання стане промисловий бізнес. Про це заявив генеральний директор групи СКМ Олег Попов, передає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СКМ.

"Я впевнений - і у світі, і в Україні головним фактором у подоланні невизначеності, головним драйвером зростання, головною точкою опори буде бізнес. Причому саме промисловий бізнес. Саме з реального сектору економіки виросте нова визначеність. Слідом за промисловістю відновляться малий і середній бізнес, послуги, креативна економіка", - заявив Попов.

За його словами, група СКМ докладає максимальні зусилля по збереженню промислового виробництва на своїх активах і господарських ланцюжків із суміжними бізнесами.

"З одного боку - ми продовжуємо працювати, вести бізнес "як зазвичай", що в поточному моменті майже подвиг. Наші підприємства переведені на особливий режим, на них впроваджені нові норми гігієни та безпеки. З іншого боку - ми проводимо велику роботу по збереженню ліквідності, щоб мати можливість платити нашим співробітникам зарплати, а нашим підрядникам - оплачувати їх роботу. Але найголовніше - ми продовжуємо інвестувати в наші ключові проекти насамперед у промислових бізнесах", - пише гендиректор СКМ.

На думку Попова, зараз великий легальний промисловий бізнес є найважливішим елементом економічного фундаменту країни.

"В періоди потрясінь оголюється економічна правда — фінансовою опорою держави є тільки ті бізнеси, які чесно платять зарплати і податки. Особливо для України, де значна частка економіки перебуває в тіні. Бізнес Ріната Ахметова - головний легальний бізнес країни. І найбільший приватний платник податків. Податки - єдине джерело грошей в бюджеті країни. Наші податки - це зарплати, пенсії, дороги, освіта, оборона, медицина", - підкреслив він.

Водночас, відновлення економіки може зайняти тривалий час. Для прискорення цього процесу топ-менеджер СКМ пропонує українській бізнес-спільноті й державі дотримуватися трьох принципів: солідарність, професіоналізм і економічний патріотизм.

"Зараз немає місця пустому популізму і кон'юнктурним гаслам. Щоб вистояти, потрібен професійний діалог бізнесу і держави. Українська економіка зараз має потребу у чіткому фокусі на головних секторах і точках відновлювального зростання. Нам усім потрібен чіткий план і багато-багато роботи", - резюмував Попов.

Нагадаємо, група СКМ - керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, виробництві мінеральної сировини, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, машинобудуванні та транспортному бізнесі.

У СКМ входять компанії "Метінвест" і енергохолдинг "ДТЕК", банк ПУМБ, страхові компанії "АСКА" і "АСКА-Життя", "Укртелеком", телекомунікаційна група Vega, Медіа група Україна", "ЕСТА Холдинг (нерухомість), "Український рітейл" (роздрібна торгівля), UMG (виробництво мінеральної сировини), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), "Харвіст" (сільське господарство), машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг "Портінвест" та ін. 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.