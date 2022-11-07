ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бізнесмени Ярославський та Овчаренко заочно заарештовані російським судом в Казані

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 13:28
Бізнесмени Ярославський та Овчаренко заочно заарештовані російським судом в Казані Фото: екс-голова правління "Укртатнафти" Павло Овчаренко та президент DCH Олександр Ярославський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вахітівський райсуд російського міста Казань прийняв рішення про заочний арешт двох українських бізнесменів - власника і президента групи DCH Олександра Ярославського та колишнього голову правління ЗАТ "Укртатнафта" Павла Овчаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

"Щодо Ярославського та Овчаренка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з моменту їх екстрадиції на територію Російської Федерації", - заявив представник суду.

Цьому рішенню російського суду передував арешт та блокування майна компанії "Татнафта" (Татарстан, РФ) в Україні.

Як відомо, з кінця травня поточного року після повномасштабного вторгнення російських військ до України на території країни заарештовано 115 об’єктів нерухомого майна, серед яких нафтобази, заправні станції, нежитлові споруди, земельні ділянки, а також 118 бензовозів і автомобілів.

Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна компанії Татнафта може сягати 400 млн грн, а разом з об’єктами нерухомості вартість заблокованих активів російської компанії в Україні може сягнути 2 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ярославський Російська Федерація Суд
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ