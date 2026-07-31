Что известно о комбриге "Хартии" Оболенском, которого пытались убить

От бизнеса к военной службе

31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что неизвестные пытались совершить покушение на командира "Хартии" Игоря Оболенского. По словам главы государства, нападавший и его сообщник были задержаны, а правоохранители проводят необходимые следственные действия.

На фоне этого события вновь вырос интерес к личности офицера. По данным открытых источников и биографической информации, в апреле 2026 года полковник Национальной гвардии Украины Игорь Оболенский был назначен командиром 2-го армейского корпуса.

Оболенский окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого в Сумах. Также получил образование магистра права и агрономии. До полномасштабной военной карьеры работал на руководящих должностях в частном секторе.

Воюет с 2014 года

Согласно биографическим данным, после начала российской агрессии в 2014 году Оболенский проходил службу в артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины и спецподразделении "Омега".

Уже в 2015 году его назначили командиром 1-го батальона 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. В этот период он принимал участие в боях за Краматорск и Славянск.

После увольнения с военной службы в 2019 году Игорь Оболенский работал в международной агропромышленной компании МХП, специализирующейся на производстве продуктов питания, а также в украинском аграрном холдинге "Агротрейд". По его словам, приобретенный в бизнесе управленческий опыт он впоследствии применил в военной службе.

Однако, как рассказывал сам Оболенский в интервью "АрмияInform", еще до начала полномасштабного вторжения понимал, что большая война практически неизбежна.

Поэтому незадолго до 24 февраля вывез семью за границу, а сам вернулся в Украину, и после начала полномасштабного вторжения вновь присоединился к защите страны.

Как появилась "Хартия"

По информации открытых источников, с началом полномасштабной войны Оболенский возглавил добровольческое формирование территориальной громады "Хартия", на базе которого позже была создана 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия". В 2023 году он стал командиром бригады.

Подразделение было сформировано в Харькове исключительно из добровольцев. Оно прошло боевой путь в боях за Харьковскую область и Бахмут, после чего было переформировано в полноценную бригаду Национальной гвардии.

В интервью "АрмияInform" Оболенский объяснял, что название "Хартия" символизирует добровольное объединение людей, которые договорились защищать страну до окончания войны, а затем вернуться к мирной жизни.

Бои на востоке и оборона Харьковщины

По данным "Украинской правды", после боев в Серебрянском лесничестве подразделение перебросили на Харьковское направление, где оно участвовало в отражении российского наступления.

Оболенский рассказывал, что переброска заняла всего несколько часов и проходила под постоянными обстрелами. По его словам, именно действия бригады стали одним из факторов, позволивших остановить продвижение российских войск на этом участке фронта.

Командир также отмечал, что в работе активно использует управленческие подходы, приобретенные в бизнесе, и внедряет принципы управления по стандартам НАТО.

Что говорит о войне

В интервью "Украинской правде" и другим украинским изданиям Оболенский неоднократно подчеркивал, что главным ресурсом армии считает людей и доверие внутри подразделения. Он также рассказывал о внедрении автоматизированных оборонительных решений и использовании роботизированных систем на отдельных участках фронта.

Среди наиболее успешных операций офицер называл освобождение Харьковской области и боевые действия на Херсонском направлении.

Военный и банкир Андрей Онистрат публично характеризовал Оболенского как одного из наиболее сильных организаторов боевой работы, отмечая его сочетание боевого опыта и управленческих навыков.

Сам Оболенский также неоднократно подчеркивал роль женщин в современных подразделениях, особенно в работе с беспилотниками и медицинском обеспечении, отмечая их внимательность и дисциплину.

Говоря о российской армии, командир высказывал мнение, что одним из ключевых факторов давления на противника становится осознание затяжного характера войны и отсутствия заявленных ранее результатов.