Бизнес сможет получить компенсацию за трудоустройство безработных: что известно

Кабинет министров Украины утвердил выплаты компенсаций компаниям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По данным Мельничука, Кабмин утвердил порядок компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места.

Порядок предусматривает выплату компенсации в размере 50% фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенное лицо на новое рабочее место.

"Предусмотрено, что указанный порядок предоставления компенсации вступит в силу с 01.01.2024. Утвержден порядок компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места", - сообщил представитель Кабинета министров.

Этот порядок предусматривает выплату субъектам малого предпринимательства компенсации в размере фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенного на новое рабочее место зарегистрированного безработного, который был направлен центром занятости.

Компенсации будут выплачены компаниям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат. Кроме того, средства будут выплачены при условии, что срок трудоустройства составит не менее 2 лет, и будет выплачиваться каждый второй месяц в течение этого периода.

Напомним, в прошлом месяце Кабинет министров Украины принял документ, расширяющий круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости.

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В то же время, по оценкам НБУ, ищут работу в Украине около 3 млн человек.

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