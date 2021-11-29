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Бізнес зацікавлений у поступовій заміні вантажних вагонів, але не ціною скорочення робочих місць, - експерт

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 14:54
Бізнес зацікавлений у поступовій заміні вантажних вагонів, але не ціною скорочення робочих місць, - експерт Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнес зацікавлений у модернізації Укрзалізниці. Але миттєве списання десятків тисяч вагонів за віком призведе до колапсу на залізниці, який не можна допустити. Крім того, зараз УЗ слід інвестувати кошти в оновлення локомотивів та інфраструктуру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова у колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Інфраструктура УЗ спочатку була розрахована на перевезення понад 1 млрд тонн вантажів на рік, але зараз вона працює лише на третину від свого потенціалу. Ми чудово розуміємо: знос шляхів, рухомого складу та всієї залізничної інфраструктури величезний. Одні лише локомотиви зношені на 90%" , - зазначив Каленков.

За його словами, саме з оновлення локомотивів необхідно розпочинати модернізацію УЗ, оскільки їх брак уже позначився на ефективності її роботи: оборот вагонів за останні місяці впав на 20%. Тобто, для перевезення однієї й тієї ж кількості вантажів йде на 20% більше часу, і в процесі задіяно на 20% більше вагонів.

Експерт наголосив: оновлювати вагонний парк УЗ також потрібно, але не шляхом різкого списання десятків тисяч вагонів, придатних для експлуатації.

"Проектом наказу МІУ пропонується відправити на металобрухт 43% вагонного парку. Це 75 тис. дійсно "немолодих", але відремонтованих вагонів. Замість них планують закупити нові, зарядивши величезними коштами власників декількох вагонобудівних заводів", - написав Каленков.

Він наголосив, що таке рішення призведе до колапсу перевезень залізницею, а також до різкого зростання транспортних витрат та збільшення ціни товарів для кінцевого споживача. Зокрема, у Росії ухвалення аналогічного рішення призвело до збільшення вартості користування вагонами РЗД у 4 рази.

"Прорахувати наслідки цієї ініціативи нескладно: у результаті списання вагонів за віком буде створено штучний дефіцит і вартість користування вагонами зростає в рази. Це збільшить собівартість всіх вантажів, що перевозяться. У деяких випадках заплатить кінцевий споживач, а там, де ціну не можна перекласти, це погіршить конкурентоспроможність нашої продукції на зовнішніх ринках. Експорт зерна, металу та руди скоротиться, туди ж, вниз спрямуються валютні надходження та податки до бюджету. Це також призведе до різкого скорочення робочих місць у реальному секторі економіки", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, МІУ в рамках проекту "Велике будівництво на УЗ" пропонує списати вантажні вагони та побудувати нові на українських вагонобудівних заводах. Вартість проекту - понад 100 млрд грн. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони підписали "Антимеморандум" і закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проект бізнес та УЗ втратять мільярди, а отримають користь на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів.

Раніше народний депутат, член ТСК з УЗ Костянтин Бондарєв направив депутатське звернення до голови ТСК з УЗ Юлії Гришиної з проханням розглянути ініціативу зі списання вагонів на черговому засіданні ТСК, адже цей проект МІУ може завдати УЗ колосальних збитків та поставити під загрозу існування стратегічного підприємства.

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