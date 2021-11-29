Бизнес заинтересован в постепенной замене грузовых вагонов, но не ценой сокращения рабочих мест, - эксперт

Бизнес заинтересован в модернизации "Укрзализныци". Но одномоментное списание десятков тысяч вагонов по возрасту приведет к коллапсу на железной дороге, который нельзя допустить. Кроме того, сейчас УЗ следует инвестировать средства в обновление локомотивов и инфраструктуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в колонке для "Интерфакс-Украина".

"Инфраструктура УЗ изначально была рассчитана на перевозку более 1 млрд тонн грузов в год, но сейчас она работает лишь на треть от своего потенциала. Мы прекрасно понимаем: износ путей, подвижного состава и всей железнодорожной инфраструктуры огромен. Одни только локомотивы изношены на 90%", - отметил Каленков.

По его словам, именно с обновления локомотивов необходимо начинать модернизацию УЗ, поскольку их нехватка уже серьезно сказалась на эффективности ее работы: оборот вагонов за последние месяцы упал на 20%. То есть, для перевозки одного и того же количества грузов уходит на 20% больше времени, и в процессе задействованы на 20% больше вагонов.

Эксперт подчеркнул: обновлять вагонный парк УЗ также нужно, но не путем резкого списания десятков тысяч вагонов, пригодных для эксплуатации.

"Проектом приказа МИУ предлагается отправить на металлолом 43% вагонного парка. Это 75 тыс. действительно "немолодых", но отремонтированных и исправно служащих вагонов. Вместо них планируют закупать новые, зарядив огромными деньгами владельцев нескольких вагоностроительных заводов", - написал Каленков.

Он подчеркнул, такое решение приведет к коллапсу перевозок железной дорогой, а также резкому росту транспортных расходов и увеличению цены товаров для конечного потребителя. В частности, в России принятие аналогичного решения привело к увеличению стоимости пользования вагонами РЖД в 4 раза.

"Просчитать последствия этой инициативы несложно: в результате списания вагонов по возрасту будет создан искусственный дефицит и стоимость пользования вагонами возрастает в разы. Это увеличит себестоимость всех перевозимых грузов. В некоторых случаях заплатит конечный потребитель, а там, где цену нельзя переложить, это ухудшит конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках. Экспорт зерна, металла и руды сократится, туда же, вниз устремятся валютные поступления и налоги в бюджет. Это все также приведет к резкому сокращению рабочих мест в реальном секторе экономики", - объяснил Каленков.