Как быстро пройти путь от начинающего к профессионалу в работе: советы эксперта

Начиная работу на новом месте, многие сотрудники могут стремиться к быстрому росту на должности. Однако это зависит от нескольких факторов, в частности от личных качеств и самой компании.

Как получить повышение на работе

Прежде всего для того, чтобы быстро вырасти, необходимо понимать, готовы ли вы к этому.

"Иногда все мечтают о руководстве, а когда туда попадают, сталкиваются с тем, что нет лидерских качеств, не могут мотивировать коллектив", - объясняет Наталья.

По ее словам, нередко также проявляется принцип Питера. Его суть состоит в том, что любую вещь или идею, которая хорошо работает, будут использовать в более сложных условиях, пока она не станет причиной катастрофы.

"Сотрудник хочет повышения, руководство не против, но при продвижении сотрудника по карьерной лестнице в определенный момент он может потерять свою компетентность", - объясняет эксперт.

Согласно принципу Питера, этот уровень называется "уровнем некомпетентности" конкретного сотрудника, и он останется на нем, пока не покинет систему.

Поэтому перед повышением ответьте на вопрос, готовы ли вы к этому, сможете ли справиться с новыми вызовами.

Как получить повышение на работе (фото: Getty Images)

Далее составьте четкий карьерный план. В нем пропишите все, что касается вашей профессиональной жизни: SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности, угрозы), релевантные компетенции, как избавляться от слабых сторон, где вы хотели бы работать и т. д.

Уделяйте время новым знакомствам, особенно если это полезные контакты. Они могут привести вас к новым достижениям в работе.

Обязательно занимайтесь самообразованием. Прохождение курсов, тренингов, вебинаров для личного и профессионального развития способствует росту во всех областях жизни.

Наталья также советует развиваться не только в своей профессии, но и осваивать смежные. Таким образом, у вас будет более широкий рабочий кругозор и спектр знаний, а еще при необходимости вы сможете сменить вид или отрасль деятельности.

"Если говорить о том, где можно быстро развиваться, то все зависит от сферы деятельности, от компании (не во всех компаниях может быть быстрый рост) и, наверное, от самой личности, потому что написать можно что угодно, а вот от мечты/желания перейти к действиям может не каждый", - отмечает Поставная.