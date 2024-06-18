Как найти первую работу без какого-либо опыта: действенные советы для начинающих

В подавляющем большинстве вакансий на сайтах по поиску работы рекрутеры хотят от кандидатов опыт. Однако в условиях дефицита кадров эти требования становятся более мягкими.

"Из общения с работодателями мы знаем, что сейчас рекрутеры обращают больше внимания на навыки, при том как "твердые", так и "мягкие". Ведь компания может помочь кандидату заполнить пробелы в знаниях, предоставить практический опыт. Но невозможно заставить человека быть ответственным, проактивным, честным и тому подобное", - объясняет Виктория.

Из-за "голода кадров" на украинском рынке труда HR-менеджеры рассматривают кандидатов из любых категорий. Так, в мае 2024 года количество вакансий для студентов увеличилось на 6% по сравнению с апрелем этого же года, а для людей без опыта работы - на 4%.

Подобная тенденция присутствует и в других категориях.

"Из интересного фиксируем также увеличение предложений работы для ветеранов (+14%), людей с инвалидностью (+11%) и пенсионеров (+19%)", - рассказывает эксперт.

Как найти первую работу без опыта

Поиск первой работы, особенно без опыта, может стать настоящим вызовом, поэтому к этому стоит подготовиться.

"Здесь отправной точкой будет понимание сферы, специфики профессии, где хочется работать. И главное - правильно оформленное резюме с четким описанием умений, навыков, дополнительного образования и т. д", - советует Виктория.

Однако, отмечает она, сейчас шансы найти первую работу могут быть выше из-за нехватки кадров.

"Нужно понимать, что даже если у человека нет профессионального опыта, можно указать участие в волонтерской деятельности, студенческой практике или создать пет-проект. Все это покажет работодателю, что у кандидата есть определенные практические навыки и готов развиваться", - говорит Билякова.

Поэтому для поиска первой работы:

будьте проактивными и готовы к новому

посещайте профессиональные мероприятия, карьерные ярмарки, следите за программами стажировок в компаниях

ведите волонтерскую деятельность по своей специализации

найдите чаты или каналы по поиску работы в вашей индустрии, чтобы отслеживать новые предложения

создайте резюме и сопроводительное письмо к нему

при необходимости обратитесь к карьерному консультанту

создайте свою страницу в LinkedIn, расскажите о себе и своей деятельности. Рекрутеры могут заметить вас именно там.

"В целом используйте все возможные ресурсы для построения своей карьеры. Между прочим, стажировка может быть прекрасной возможностью для тех, кто ищет первую работу. Не редко такие программы в компаниях предусматривают и обучение, и оплату", - добавляет Виктория Билякова.