Бизнес просит правительство продлить сроки обновления критичности и действующие бронирования

Европейская бизнес-ассоциация просит Кабинет министров продлить действующие бронирования работников на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).
Основной причиной такого обращения стали кибератаки, произошедшие в конце 2024 года, которые существенно повлияли на работу государственных реестров. В связи с этим системы бронирования и механизм предоставления компаниям статуса критических предприятий не функционировали в течение длительного времени.
Кроме этого, из-за остановки реестров значительное количество органов власти с существенным опозданием утвердили свои отраслевые и региональные критерии для определения критических предприятий.
Как отметили в ЕБА, из-за этого на уровне министерств и местных органов власти накопилась большая очередь заявок на получение такого статуса, отметила ЕБА.
Ассоциация прогнозирует, что до 28 февраля государственный аппарат не сможет обработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критическим предприятиям.
"Именно поэтому бизнес-сообщество обращается с просьбой повторно продлить действие действующих бронирований на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля, чтобы не перегружать ограниченные способности действующей системы предоставления критичности и способствовать стабильной работе экономике Украины", - отметили в ЕБА.
Кроме того, отмечается, что юридический пробел в критериях и порядке предоставления критичности в части представления налоговой отчетности за 4 квартал 2024 года может стать причиной большого количества отказов в предоставлении такого статуса.
Речь идет о том, что заявки на критичность подаются в январе, а налоговая отчетность за 4 квартал 2024 года - во второй половине февраля.
Бизнес настаивает на внесении срочных изменений в критерии и порядок предоставления критичности и разрешить подавать отчетность за последний отчетный период, по которому исчерпаны установленные Налоговым кодексом сроки представления отчетности.
Напомним, осенью 2024 года в Украине изменили процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Кроме того, правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.
Сейчас для всех предприятий в вопросе бронирования работников действует "переходный период" до 28 февраля 2025 года - компании должны переоформить бронирование по новым правилам.
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