Бізнес закликає МІУ відмовитися від підвищення тарифів на залізничні перевезення, - АСС Ukraine

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Американської торговельної палати в Україні (АСС Ukraine).

"Компанії-члени Американської торговельної палати в Україні, не підтримують поточну редакцію проекту наказу, запропоновану Міністерством, і наголошують на неприпустимості підвищення тарифів на залізничні перевезення", - зазначається в заяві.

Зокрема, в ACC Ukraine звернули увагу, що наразі рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні, адже операційний результат сегменту вантажних перевезень у 2019 році склав 27%, а у 2020 році - 17%, що значно перевищує показники сусідніх країн. Тож причин для підвищення тарифів на вантажні перевезення немає.

"Мета підвищення тарифів, передбачена проектом наказу, залишається незрозумілою, враховуючи відсутність наданого фінансового плану вантажних перевезень "Укрзалізниці", де були б вказані збитки та необхідність у підвищенні тарифів", - вважають в ACC Ukraine.

Там нагадали, що УЗ вже неодноразово збільшувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.

Окрім того, в ACC Ukraine наголосили на необхідності вирішення проблеми збитковості пасажирських перевезень, які продовжують субсидіювати за рахунок прибутків від вантажних, та закликали Міністерство інфраструктури доопрацювати проект наказу з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти.

"Бізнес-спільнота вважає, що основною метою проекту наказу є не покращення тарифної політики на залізничному транспорті чи пошук економічно обґрунтованих тарифів, а чергове зростання вартості залізничних перевезень", - зазначається в заяві.