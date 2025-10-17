Бизнес ожидает роста цен Украине в течение года более чем на 10% в течение года

Инфляционные ожидания снова ухудшились: во II квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 10,9%

В I квартале ожидался рост цен на 11,5%, в IV квартале 2024 года - 10,3%, в III квартале - 9,7%.



Доля респондентов, которые считали, что инфляция превысит 15,0%, выросла до 22,6% с 15,0% в предыдущем опросе.



Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (отметили 79.8% респондентов).

Одновременно ожидалось усиление влияния фактора "курс гривны к иностранным валютам" - до 69,8% (во II квартале 2025 года - 67,3%).

Также пятый квартал подряд наблюдалось усиление ожиданий относительно цен на мировых рынках.

Второй опрос подряд ослабились ожидания относительно влияния налоговых изменений - до 22,6% (во II квартале 2025 года - 26,5%).



Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.