Бизнес ожидает роста цен Украине в течение года более чем на 10% в течение года

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,4%. Это почти вдвое выше прогноза НБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2025 года.
Инфляционные ожидания снова ухудшились: во II квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 10,9%
В I квартале ожидался рост цен на 11,5%, в IV квартале 2024 года - 10,3%, в III квартале - 9,7%.
Доля респондентов, которые считали, что инфляция превысит 15,0%, выросла до 22,6% с 15,0% в предыдущем опросе.
Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (отметили 79.8% респондентов).
Одновременно ожидалось усиление влияния фактора "курс гривны к иностранным валютам" - до 69,8% (во II квартале 2025 года - 67,3%).
Также пятый квартал подряд наблюдалось усиление ожиданий относительно цен на мировых рынках.
Второй опрос подряд ослабились ожидания относительно влияния налоговых изменений - до 22,6% (во II квартале 2025 года - 26,5%).
Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.
Напомним, в сентябре 2025 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 11,9%.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.