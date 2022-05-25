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Бізнес на крові: які українські компанії продовжують працювати в РФ і Білорусі

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Середа 25 травня 2022 11:06
Бізнес на крові: які українські компанії продовжують працювати в РФ і Білорусі Фото: які українські компанії продовжують працювати в РФ і Білорусі (Getty Imahes)
Автор: Артем Горовенко

З 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, сотні міжнародних компаній відмовилися працювати на ринку РФ і Білорусії через санкції і репутаційні ризики. При цьому окремі українські компанії мімікрують, щоб зберегти бізнес на території ворога.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Гроші на крові. Яке покарання чекає бізнес за співпрацю з ворогом".

Так, в статті наголошується, що приватний бізнес забезпечив в 2021 році обсяг експорту з України в Росію в $4 млрд.це не стільки важке машинобудування і сировину, скільки надання сучасних онлайн-послуг і виробництво горілки.

Одним з гучних став також скандал навколо букмекерської компанії Parimatch, яка продовжує відкрито працювати в Білорусі. Букмекер приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

У Росії Parimatch формально відкликав франшизу на використання свого бренду, яким володіє ТОВ"Бетринг". Але при цьому продовжила роботи під новим брендом Paribet. Всі сервіси, серед яких укладення парі, і суми на рахунках збережені на новій платформі, де користувачі знову можуть робити ставки з 30 березня.

У компанії також повідомляють, що гравці можуть відновити свій старий обліковий запис за номером мобільного телефону або відкрити нову. Для нових гравців букмекер пропонує бонус в 1 000 рублів.

Також у Paribet зберігши всі спонсорські контракти - серед них, зокрема: футбольні клуби "Ахмат", "Хімки", "Нижній Новгород", Російські спортивні федерації, хокейні турніри та багато іншого.

Своєю чергою, політологи рекомендують владі вжити заходів, щоб український бізнес не міг комфортно функціонувати в Росії, сплачуючи там податки, шляхом яких фінансується кривава агресія проти України.

За інформацією видання, хвиля громадського обурення діяльністю Parimatch в Росії і Білорусі змусить владу оголосити війну бізнес-колаборантам і вжити до них більш жорсткі заходи, ніж додаткові податки, про які говорив голова парламентського комітету Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, згідно з дослідженням YouControl, станом на грудень 2021 року 273 українських юросіб мали частку в російському бізнесі, причому третина з них зареєстровані в Києві. Але український слід в установчих документах не є доведеним фактом наявності реального бізнесу на території РФ.

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