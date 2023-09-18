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Как можно восстановить временную защиту в Чехии после выезда из страны: правила

Понедельник 18 сентября 2023 17:44
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Как можно восстановить временную защиту в Чехии после выезда из страны: правила Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны почти полмиллиона украинцев получили временную защиту в Чехии. Около трети из них уехали из страны. Многие интересуются, могут ли они вернуться и продлить статус.

Какие правила по восстановлению временной защиты действуют в Чехии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинцы, которые вернулись в Украину и не продлили срок визы временной защиты в Чехии, не регистрировались на продление статуса, обращаются к изданию с вопросами, смогут ли они вернуться в эту страну.

Информация о том, в каких случаях можно в первый раз или повторно получить временную защиту в Чехии, размещена на портале для иностранцев.

Отмечается, что в ситуации, когда человек после получения временной защиты в Чехии получил в другой стране долгосрочную визу (более 90 дней) или вид на пребывание, его временную защиту аннулируют. Обратиться повторно за убежищем в Чехии можно при условии, что другая страна аннулирует свое разрешение или визу. Надо будет предоставить подтверждение этой аннуляции.

В то же время, это не касается случаев, когда человек получил в другой стране временную защиту.

Если человек вовремя не зарегистрировался на продолжение временной защиты (это нужно было сделать онлайн до 31 марта 2023 года), то потерял статус. Вместе с ним – помощь с жильем, свободный доступ к рынку труда и медицинскому страхованию.

Заявку на временную защиту можно подать повторно. Для этого следует обратиться лично в один из Краевых центров помощи для Украины (KACPU). Заявление будет рассматриваться на тех же условиях, что и в первый раз.

Но повторное предоставление защиты не означает, что беженцы получат выплаты или действовавшие 150 дней льготы повторно.

Напомним, мы писали, что в Чехии оценили сумму налогов украинских беженцев в текущем году.

Также мы писали, что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.

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