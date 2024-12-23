Бойцов ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту, - Минобороны

Украинские военные будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Их будут готовить по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве рассказали, что бойцы научатся выживать в различных средах: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.
Защитники будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:
"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Напомним, что вчера Вильнюс и Варшава заявили, что готовы обучать военных украинской армии. Учения могут пройти на общей платформе.
В то же время недавно в Генштабе показали, как бойцы ВСУ в Британии учатся штурмовать траншеи противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.