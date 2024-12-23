Бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом, - Міноборони

У відомстві розповіли, що бійці навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага буде надана організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

Захисники проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами:

пошуково-рятувальна діяльність;

виживання;

уникнення захоплення у полон;

стійкість у полоні;

підготовка з евакуації;

перепідготовка.

"Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.