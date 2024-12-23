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Бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом, - Міноборони

Ілюстративне фото: бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські військові проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Їх готуватимуть за декількома напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві розповіли, що бійці навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага буде надана організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

Захисники проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами: 

  • пошуково-рятувальна діяльність; 
  • виживання; 
  • уникнення захоплення у полон; 
  • стійкість у полоні; 
  • підготовка з евакуації; 
  • перепідготовка. 

"Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Навчання військових ЗСУ

Нагадаємо, що вчора Вільнюс і Варшава заявили, що готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі.

Водночас нещодавно у Генштабі показали, як бійці ЗСУ у Британії навчаються штурмувати траншеї противника.

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