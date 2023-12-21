Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили 11 вражеских целей под Бахмутом (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" поразила 11 вражеских целей на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
По данным военных, расчет роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр нанес удар по позициям оккупанта ночным бомбером.
"Украинская "Баба Яга" подстрелила 11 целей", - сообщили в Сухопутных войсках.
В частности, среди потерь врага:
- БМП-2 - поражены 2 единицы;
- личный состав - ликвидировано 2 единицы;
- позиции противника - поражено 7 единиц.
"Враг не скроется ни днем, ни ночью", - добавили украинские военные.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 20 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 350270 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.