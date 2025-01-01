Бойцы уже могут обращаться за помощью, - военный омбудсмен

Военнослужащие уже могут обращаться за помощью по вопросу нарушений своих прав. Это можно делать несмотря на отсутствие пока законопроекта о военном омбудсмене
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова в эфире национального телемарафона.
"Обращаться нужно, и раньше надо было, и сейчас. Я опубликовала на своей странице в Фейсбуке те номера телефона и емейл, на которые можно писать уже сейчас. Мы в ближайшее время создадим уже официальные почты уполномоченного, и тогда я обновлю эти данные. Но в любом случае вы можете писать мне в личные сообщения в соцсетях", - рассказала Решетилова.
Facbook-страница Решетиловой по ссылке ЗДЕСЬ.
По ее словам, она уже сотрудничает с юристом из медийной инициативы "За права человека", которая может проконсультировать военнослужащих.
"Со мной работает юрист из медийной инициативы "За права человека". Если просто есть вопрос, военнослужащий нуждается в консультации - она консультирует. Какие-то более серьезные вопросы она прорабатывает, мы оформляем обращения и реагируем на них", - отметила уполномоченная.
Сейчас военнослужащие могут обращаться за помощью в вопросах незаконных приказов, незаконных действий в частях, унижения чести и достоинства со стороны командиров или государственных органов.
"Я подчеркиваю, что бывают ситуации, если, например, это пытки, избиение - это ответственность правоохранительных органов, но, конечно, я буду держать на контроле такие случаи, и, конечно, ко мне с такими случаями надо обязательно обращаться", - добавила Решетилова.
Ранее мы писали, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом). По его словам, Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.
Тогда президент рассказал, что сейчас главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене.
Сегодня Решетилова рассказала, что главной задачей военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы военнослужащих. Срок реагирования будет ограниченным.
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