RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ТРО уничтожили российский пулеметный расчет с помощью дрона (видео)

Иллюстративное фото: бойцы ТРО уничтожили российский пулеметный расчет с помощью дрона (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы территориальной обороны уничтожили пулеметный расчет российских оккупантов с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойца 109-й бригады ТрО Егора Фирсова.

Он отметил, что вражеские пулеметы или танки мешают нашим бойцам выполнять поставленные задачи, поэтому их уничтожают с помощью беспилотников.

По его словам, для уничтожения российского вооружения также может использоваться станковый противотанковый гранатомет или миномет, но попасть в пулеметное гнездо с первых выстрелов довольно сложно.

Кроме того, миномет или СПГ дает звук выхода снаряда, который извещает противника о том, что у него 30 секунд, чтобы спрятаться в блиндаж.

По словам бойца, дроны лучше всего подходят для таких целей. Их преимуществами является точность, а также то, что подлет БПЛА слышен за пару секунд до взрыва. Если же враг находится в блиндаже, танке, работает ли на пулемете - подлет не слышно вообще.

Напомним, украинские военные благодаря подполью отработали по партии россиян на оккупированных территориях и показали соответствующее видео.

Кроме того, наши пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины