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Бойцы ССО уничтожили российских десантников в Старомайорском и захватили пленных

Фото: бойцы ССО уничтожили российских десантников в Старомайорском и захватили пленных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За село Старомайорское Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Украинским военным удалось уничтожить российских десантников, взяв часть из них в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

"Подразделение оккупантов базировалось в Старомайорском Донецкой области. На его ликвидацию выдвинулись воины тактической группы 3-го отдельного полка спецназначения", - говорится в сообщении.

В частности, операторы ССО обнаружили и заблокировали врага, завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

"При зачистке населенного пункта группа ССО Украины обнаружила штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно-десантного полка РФ", - добавили в ССО.

Также в телефоне одного из уничтоженных оккупантов обнаружили список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения.

Ситуация в районе Старомайорского Донецкой области

Утром 25 июля украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. На данный момент силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

На утро среды, 26 июля, в Генштабе еще раз констатировали, что в районе Старомайорского ВСУ действительно имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работиного Запорожской области.

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