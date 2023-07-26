Бійці ССО знищили російських десантників в Старомайорському і захопили полонених

"Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, оператори ССО виявили та заблокували ворога, зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.

"Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно-десантного полку РФ", - додали в ССО.

Також у телефоні одного із знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.

Ситуація у районі Старомайорського Донецької області

Вранці 25 липня українські військові мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

На ранок середи, 26 липня, у Генштабі ще раз констатували, що у районі Старомайорського ЗСУ дійсно мали успіх та наразі закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області.