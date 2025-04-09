Бойцы ССО зачистили часть села от россиян на одном из самых горячих направлений (видео)
Бойцы Сил спецопераций зачистили часть населенного пункта. Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).
"На одном из самых горячих направлений операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов", - говорится в сообщении.
Так, в ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии РФ и изъяли средства связи.
"Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи", - добавили спецназовцы.
Ситуация на фронте
За сутки 8 апреля на фронте произошло 161 боевое столкновение. В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 58 штурмов в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков. Но у российских оккупантов есть небольшой успех на нескольких участках фронта.
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