Бойцы ССО зачистили часть села от россиян на одном из самых горячих направлений (видео)

Фото: ССО зачистили часть населенного пункта на одном из самых горячих направлений фронта (Getty Images)

Бойцы Сил спецопераций зачистили часть населенного пункта. Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).

"На одном из самых горячих направлений операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов", - говорится в сообщении. Так, в ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии РФ и изъяли средства связи. "Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи", - добавили спецназовцы.