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Бойцы ССО зачистили часть села от россиян на одном из самых горячих направлений (видео)

Украина, Среда 09 апреля 2025 09:47
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Бойцы ССО зачистили часть села от россиян на одном из самых горячих направлений (видео) Фото: ССО зачистили часть населенного пункта на одном из самых горячих направлений фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил спецопераций зачистили часть населенного пункта. Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций (ССО).

"На одном из самых горячих направлений операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов", - говорится в сообщении.

Так, в ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии РФ и изъяли средства связи.

"Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи", - добавили спецназовцы.

Ситуация на фронте

За сутки 8 апреля на фронте произошло 161 боевое столкновение. В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 58 штурмов в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков. Но у российских оккупантов есть небольшой успех на нескольких участках фронта.

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