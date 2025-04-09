Бійці ССО зачистили частину села від росіян на одному з найгарячіших напрямків (відео)
Бійці Сил спецоперацій зачистили частину населеного пункту. Це відбулось на одному з найгарячіших напрямків фронту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій (ССО).
"На одному з найгарячіших напрямків оператори 3 полку ССО зачистили частину населеного пункту від окупантів", - йдеться у повідомленні.
Так, в ході операції група зайшла в село, та перевірила всі будівлі та укриття. Під час зачистки оператори ССО знищили кількох окупантів армії РФ і вилучили засоби звʼязку.
"Це дало змогу підрозділам Сил оборони і тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання", - додали спецпризначенці.
Ситуація на фронті
За добу 8 квітня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 58 штурмів у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.
За добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. Але російські окупанти мають невеликий успіх на кількох ділянках фронту.
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