Аналитики посчитали, сколько у России рабочих вертолетов Ка-52

Россия имеет на вооружении еще по меньшей мере 25 рабочих боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Эти вертолеты до сих пор представляют угрозу украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINST-аналитика Tatarigami в Twitter (Х).

Аналитик проанализировал спутниковые снимки российских аэродромов, где базируются вертолеты Ка-52. По данным эксперта, у России еще минимум 25 "Аллигаторов".

Также на спутниковых снимках заметно, что некоторые Ка-52 были выведены из строя или повреждены.

По разным оценкам, к началу полномасштабного вторжения РФ имела от 140 до 160 боевых вертолетов "Аллигатор". Еще несколько единиц было выпущено после 23 февраля 2023 года.

При этом украинские военные отмечают, что Ка-52 по-прежнему остаются большой угрозой. Эти вертолеты осуществляют разведку местности и координацию авиации. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Удары по Ка-52

Напомним, в октябре 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. Для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS. Были уничтожены российские вертолеты, в частности Ка-52.

Российские военные перебросили свою авиацию на базу в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске. В Таганрог был перемещен 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8.