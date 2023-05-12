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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили роту россиян и два десятка вражеского вооружения

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Пятница 12 мая 2023 11:25
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили роту россиян и два десятка вражеского вооружения Иллюстративное фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили роту россиян и два десятка вражеского вооружения (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за сутки на Таврическом направлении уничтожили роту российских захватчиков и 20 единиц вражеского вооружения и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, враг применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск. За прошедшие сутки оккупанты совершили 18 атак, успеха не достигли и отошли.

Захватчики применяют танки, РВСВ и ствольную артиллерию при обстреле позиций украинских подразделений и населенных пунктов, которые граничат с линией столкновения. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 428 обстрелов.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 752 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, которые были обнаружены ранее.

Потери россиян убитыми и ранеными составили больше роты. Также были уничтожены и повреждены 25 единиц вооружения и военной техники противника.

В частности, речь идет о 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 2 беспилотника Zala, ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, бронированной ремонтно-эвакуационной машине и автомобильной технике. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов противника.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские защитники продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Кроме того, Сырский показал, как наши бойцы уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.

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