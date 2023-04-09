Бой на расстоянии вытянутой руки. Военные показали работу танкистов под Бахмутом

Украинские военные продолжают защищать Бахмут. Защитники показали работу танкистов и пехоты на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

"Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших Героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников", - отмечают бойцы.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа украинских танкистов, приехавших на поддержку пехотинцев. Окопы оккупантов и украинских защитников находятся через лесополосу.

Харьковские военные отмечают, что держат оборону в районе Бахмута. Бойцы показали один из ожесточенных боев.

Напомним, украинские аэроразведчики показали, как уничтожили один из наблюдательных пунктов россиян на Донбассе.

Также отметим, что за минувшие сутки наши защитники уничтожили 470 оккупантов и сбили 14 дронов.

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