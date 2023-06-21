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Уже 222 тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки

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Среда 21 июня 2023 07:59
Уже 222 тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне в Украине на 21 июня (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 222000 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 4006 (+9) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7771 (+21) ед.,
  • артиллерийских систем - 3920 (+32) ед.,
  • РСЗО - 615 (+1) ед.,
  • средства ПВО - 375 (+3) ед.,
  • самолетов - 314 ед.,
  • вертолетов - 306 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3428 (+35) ед.,
  • крылатые ракеты - 1214 ед.,
  • корабли /катера - 18 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6667 (+22) ед.,
  • специальная техника - 539 (+8).

Ситуация на фронте на утро 21 июня

Как сообщили в Генштабе в утренней сводке, в течение суток произошло 40 боевых столкновений на фронтах в Украине. Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Также наша авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его ЗРК. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 4 разведывательных БПЛА врага, поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство ПВО и еще 6 важных объектов противника.

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