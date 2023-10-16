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Нацгвардейцы уничтожили вышку РЭБ россиян при помощи дрона (видео)

Понедельник 16 октября 2023 22:30
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Нацгвардейцы уничтожили вышку РЭБ россиян при помощи дрона (видео) Иллюстративное фото: нацгвардейцы уничтожили вышку РЭБ россиян при помощи дрона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли уничтожить российскую вышку радиоэлектронной борьбы на Купянском направлении. Они ударили по ней дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Telegram.

Как отмечают в НГУ, вышку уничтожили аэроразведчики "Кондор" первой президентской бригады Нацгвардии "Буревій".

Вышка РЭБ также была оборудована системой дальнего визуального наблюдения "Муром", которая представляла угрозу для украинских солдат.

Уничтожение техники РФ

Напомним, украинские военные продолжают активно уничтожать технику россиян. В частности, для этого они используют беспилотники.

Только за прошлую неделю наши защитники поразили 428 единиц российской техники с помощью беспилотников от "Армии дронов". Это новый рекорд.

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