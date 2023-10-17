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Бойцы Нацгвардии показали, как выбили россиян с позиций на Запорожском направлении (видео)

Фото: бойцы Нацгвардии выбили РФ с позиций на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии из бригады "Красная калина" штурмом взяли позиции оккупантов на Запорожском направлении. Им удалось взять враждебные позиции под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Благодаря прицельному огню артиллерии удалось постепенно выбить врага с укрепленных позиций", - рассказал он.

По его данным, в настоящее время группа разведчиков специального назначения методически продвигалась вражескими траншеями, уничтожая на своем пути вражескую пехоту. Так, метр за метром, была полностью отражена занимаемая оккупантами позиция.

"Соглашенные действия наших бойцов, внезапность и эффективное планирование заставили врагов оставить позиции вместе с боеприпасами и оружием", - добавил Клименко.

Ситуация на Запорожском направлении

Все прошедшие сутки ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя. Кроме того, ВСУ ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области. Кроме того, у ВСУ частичный успех западнее Вербового Запорожской области.

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