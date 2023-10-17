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Бійці Нацгвардії показали, як вибили росіян з позицій на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: бійці Нацгвардії вибили РФ із позицій на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії з бригади "Червона калина" штурмом взяли позиції окупантів на Запорізькому напрямку. Їм вдалося взяти ворожі позиції під свій контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави МВС України Ігоря Клименка.

"Завдяки прицільному вогню артилерії вдалося поступово вибити ворога з укріплених позицій", - розповів він.

За його даними, в цей час група розвідників спеціального призначення методично просувалася ворожими траншеями, знищуючи на своєму шляху ворожу піхоту. Так, метр за метром, було повністю відбито займану окупантами позицію.

"Злагоджені дії наших бійців, раптовість та ефективне планування змусили ворогів залишити позиції разом з боєприпасами та зброєю", - додав Клименко.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Всю минулу добу ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя. Крім того, ЗСУ вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області. Крім того, ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області.

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