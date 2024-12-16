Бойцы Нацгвардии на Запорожском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана

Во время боевых действий на Запорожском направлении военнослужащие бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен 46-летнего гражданина Узбекистана, который воевал на стороне России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал БРоП "Спартан".
По данным военных, задержанный мужчина был завербован российской армией через миграционный центр в Москве. Он подписал контракт, надеясь избежать судимости и заработать денег. В плен его взяли военнослужащие четвертого батальона бригады во время очередных штурмовых действий.
Российская тактика привлечения мигрантов
Россияне активно привлекают к службе мигрантов из Центральной Азии. Это не единичный случай, когда мужчинам, находящимся в России, предлагают заключать контракты с обещаниями избежать проблем с законом и значительными финансовыми вознаграждениями.
Успехи Нацгвардии на других направлениях и ситуация на фронте
Ранее военнослужащие бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины отбили атаку российских штурмовых групп на Покровском направлении Донецкой области.
По данным Института изучения войны, россияне улучшили свои силы, но до тотального превосходства далеко.
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