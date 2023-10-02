В сентябре РФ запустила по Украине рекордное количество "Шахедов", - Defense Express

Российские оккупанты побили свой рекорд по количеству по запущенных по Украине дронов-камикадзе для воздушных атак. Так, в сентябре захватчики применили 503 "Шахедов" для ударов по территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

В статистике отмечается, что более полутысячи Shahed-136 в этом сентябре стало рекордным использованием дронов-камикадзе данного типа за один месяц, и "значительно больше" предыдущего наивысшего показателя, который был зафиксирован за май (413 самолето-снарядов).

Согласно подсчетам количества применяемых войсками РФ барражирующих боеприпасов Shahed для воздушных атак по Украине, в июне интервенты применили 197 БПЛА, в июле - 246.

Из 503 Shahed-136, которые в сентябре противник запускал по Украине, силами и средствами противовоздушной обороны удалось сбить 396 единиц, а средняя доля уничтоженных целей составляет действительно высокий показатель в 78,7%.

В публикации также была представлена инфографика, составленная по данным сообщений Командования Воздушных сил ВСУ относительно количества запущенных и количество сбитых дронов-камикадзе Shahed.

Сколько войска РФ запускали "Шахедов" по Украине, и сколько была ПВО ВСУ (фото: defence-ua.com)

В публикации также отмечается, что несмотря на такую массированность, важную роль играет то, что "они для врага относительно дешевые".

"Конечно, неизвестно, по какому конкретному ценнику РФ закупает иранские самолето-снаряды, но их себестоимость оценивается от 20 до 40 тысяч долларов. В этом случае сентябрьское количество Shahed-ов условно обошлось Кремлю от 10-20 млн долларов, если он их получал по себестоимости", - говорится в материале.

Атаки РФ "Шахедами" по Украине

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Большинство из них сбивают, однако часто дроны наносят значительный ущерб.

В конце августа представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказывал о том, что страна-террорист уже начала работать над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. Согласно элементам, которые были обнаружены в БпЛА, финальный этап сбора этих дронов происходит уже на территории России.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина продолжает наращивать способы противодействия российским беспилотникам. Эффективность огневых мобильных групп ВСУ растет с каждой вражеской атакой.