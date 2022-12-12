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Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 декабря 2022 20:56
Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области Фото: Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные провели контрнаступательные операции в Харьковской области и освободили Кисловку и Котляровку. Бойцам удалось запечатлеть этот процесс на видео.

Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на Telegram -канал подразделения.

"Спецподразделение "Kraken" продолжает выполнять боевые задания по деоккупации украинской земли", - говорится в сообщении.

Военные сообщают, что штурмовыми группами подразделения были уволены еще два населенных пункта. Речь идет о Кисловке и Котляровке, что на севере от Сватового.

Эти населенные пункты граничат с Луганской областью, а в Сватово от них почти 30 километров.

Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области

Напомним, что оккупанты терпят потери под Кременной, а ВСУ атаковали вражеские пункты управления.

Также сообщалось, что в Луганской области россияне используют население как живой щит.

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