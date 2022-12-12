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Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 20:56
Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області Фото: Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові провели контрнаступальні операції у Харківській області та звільнили Кислівку і Котлярівку. Бійцям вдалося зафільмувати цей процес на відео.

Про це повідомляє РБКУкраїна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.

"Спецпідрозділ "Kraken" продовжує виконувати бойові завдання з деокупації української землі", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що штурмовими групами підрозділу були звільненні ще два населених пункти. Мова йде про Кислівку та Котлярівку, що на півночі від Сватового.

Ці населені пункти межують з Луганською областю, а до Сватового від них майже 30 кілометрів.

Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області

Нагадаємо, що окупанти зазнають втрат під Кремінною, а ЗСУ атакували ворожі пункти управління.

Також повідомлялось, що в Луганській області росіяни використовують населення як живий щит.

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