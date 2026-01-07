Бойцы ГУР совершили рейд в тыл врага на Запорожском направлении: детали операции

"В декабре 2025 года во время проведения специальной операции на Запорожском направлении диверсионно-разведывательная группа подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" осуществила глубокий рейд в тыл противника в районе Каховского водохранилища", - отметили в ГУР.

Отмечается, что в ходе боевого выхода военные разведчики ликвидировали двух российских оккупантов, двух - ранили, а еще двух - взяли в плен.

После этого бойцы "Братства" осуществили сложное и длительное сопровождение пленных на расстояние около 27 километров, и вывели их на подконтрольную Украине территорию.

Результаты спецоперации

Пленные россияне рассказали ценную информацию о местах пребывания вражеских офицеров, позиций артиллерии, операторов дронов, районов сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами.

По данным ГУР, проведенная операция подтвердила наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны противника: враг не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказать эффективное сопротивление в тылу.