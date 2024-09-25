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Обновлены потери врага: ВСУ за сутки уничтожили более сотни единиц техники

Украина , Среда 25 сентября 2024 08:32
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Обновлены потери врага: ВСУ за сутки уничтожили более сотни единиц техники Фото: украинские воины уничтожили более сотни единиц техники врага за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины составляют уже более 646 тысяч солдат. Украинские военные за сутки уничтожили 1250 россиян и более ста единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25 сентября 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 646 400 (+1250) человек,
  • танков - 8815 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,
  • РСЗО - 1199 (+1) ед,
  • средства ПВО - 952 ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 328 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),
  • крылатые ракеты - 2595,
  • корабли/катера - 28 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,
  • специальная техника - 3168 (+13).

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия в течение последних месяцев продолжает наступательные действия по нескольким направлениям фронта. Самые трудные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, украинские воины с 6 августа проводят наступательную операцию в Курской области. Недавно стало известно, что ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области.

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