Обновлены потери врага: ВСУ за сутки уничтожили более сотни единиц техники
Потери России в войне против Украины составляют уже более 646 тысяч солдат. Украинские военные за сутки уничтожили 1250 россиян и более ста единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25 сентября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 646 400 (+1250) человек,
- танков - 8815 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,
- РСЗО - 1199 (+1) ед,
- средства ПВО - 952 ед,
- самолетов - 369 ед,
- вертолетов - 328 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),
- крылатые ракеты - 2595,
- корабли/катера - 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,
- специальная техника - 3168 (+13).
Ситуация на фронте
Напомним, что Россия в течение последних месяцев продолжает наступательные действия по нескольким направлениям фронта. Самые трудные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях.
Кроме того, украинские воины с 6 августа проводят наступательную операцию в Курской области. Недавно стало известно, что ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области.
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