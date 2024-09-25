Обновлены потери врага: ВСУ за сутки уничтожили более сотни единиц техники

Потери России в войне против Украины составляют уже более 646 тысяч солдат. Украинские военные за сутки уничтожили 1250 россиян и более ста единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия в течение последних месяцев продолжает наступательные действия по нескольким направлениям фронта. Самые трудные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, украинские воины с 6 августа проводят наступательную операцию в Курской области. Недавно стало известно, что ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области.

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