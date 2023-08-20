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ГУР показало, как разведчики уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" (видео)

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Украина, Воскресенье 20 августа 2023 10:51
ГУР показало, как разведчики уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" (видео) Фото: ГУР показало, как разведчики уничтожили российский комплекс РЭБ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

Так, недавно бойцы ГУР беспилотником поразили скопление телекоммуникационных антенн оккупантов и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Стоит отметить, что станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км. Россия приняла комплекс на вооружение в 2016 году.

Потери России

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже более 257 тысяч своих военных и тысяч единиц техники.

Так, недавно бойцы ССО в сотрудничестве с другими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель" и показали видео боевой работы.

Также бойцы пограничной службы уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.

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