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Бойцы "Братства" остановили россиян в Зеленом Гаю: триумф оккупантов длился недолго

Донецкая область, Суббота 02 августа 2025 22:38
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Бойцы "Братства" остановили россиян в Зеленом Гаю: триумф оккупантов длился недолго Фото: военные остановили россиян в Зеленом Гаю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска пытались закрепиться в населенном пункте Зеленый Гай Донецкой области, чтобы продвинуться к границам Днепропетровской области. Однако военные Украины им помешали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецподразделение ГУР МО Украины "Братство".

"Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины ведет удачные боевые действия на последнем рубеже обороны Донецкой области", - отметили военные.

По их данным, враг, используя свое количественное преимущество, пытается выйти на границы Днепропетровской области, захватив на пути к этому населенный пункт "Зеленый Гай".

На зображенні може бути: 4 людини та текст «4:19 Группировкой войск "Восток" освобожден Н.П. Зеленый Гай 15,1 AF Dpov 36 омсбр 29 A 26.07.2025 07 26 2025 4:20 СПецП.дроз.лом "БратствО" ЦЕНТРУ ТИмура ГУР MO УКРАЙНи зВИЛЬНЕНО Н.п. «ЗЕЛЕНИЙ Ай> 27.07.2025 27 27.07.20 07 2025»

"Оккупанты уже имели успех отчитаться своему руководству об удачно захваченной новой территории, но триумф был очень короткий, поскольку эта земля является зоной ответственности спецподразделения "Братство", - отметили в ГУР.

В ГУР МО отметили, что российским военным стоит задуматься над последствиями своих действий - в частности, публичного позирования с флагами страны-агрессора на временно занятых территориях.

"Братство" предостерегает: прогулки с оружием и триколорами приводят оккупантов к смерти, в лучшем случае - плену", - отметили военные.

Бойцы подразделения подчеркнули, что они и в дальнейшем продолжают активно действовать на передовой демонстрируя эффективность даже в условиях численного превосходства противника.

Ситуация на фронте

Напомним, что за последние сутки, с 1 на 2 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат, а также 170 единиц военной техники.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что вчера, 1 августа, российский диктатор заявил, что российские войска якобы захватили Часов Яр в Донецкой области.

Более того, он добавил, что украинская власть якобы "не информирована о событиях на фронте".

Однако уже сегодня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что заявления Минобороны России об "успехах" в Часовом Яру являются фейками, а линия фронта в городе почти не меняется в течение месяцев.

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