Бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян на Торецком направлении

Как рассказали в бригаде, большая часть российских военных не выжила, и "до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов". А вот 20 оккупантов попали в плен.

"Добровольно сложить оружие - это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников. В любом другом случае, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении", - подписано видео с пленными россиянами.

Пополнение обменного фонда

Украинские военные во время операций на фронте продолжают брать в плен российских солдат. Это позволяет пополнять обменный фонд для возвращения наших защитников домой.

Недавно мы писали о задержании пяти российских военных во время спецоперации на передовой.

Также на Курском направлении украинские десантники успешно взяли в плен группу военных армии РФ.

А другая операция по пополнению обменного фонда была проведена под Покровском, где пленили девять российских военных.