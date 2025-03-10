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Бойцы "Азова" атаковали оккупантов новейшим украинским дроном UAS SETH (видео)

Понедельник 10 марта 2025 17:42
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Бойцы "Азова" атаковали оккупантов новейшим украинским дроном UAS SETH (видео) Фото: воинам "Азова" передали дроны UAS SETH (facebook.com/azov.media4308)
Автор: Иван Носальский

Воины из бригады "Азов" используют против оккупантов новейшие украинские дроны UAS SETH. Появилось видео одной из украинских атак такими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов" в Telegram и "Милитарный".

"UAS SETH - новейшее украинское оружие 12-й бригады "Азов". Этот ударный беспилотный авиационный комплекс прост в эксплуатации, полностью автоматизирован", - сказано в сообщении бригады.

Военные отмечают, что такие дроны уже бьют по вражеским целям на Торецком направлении. В частности, они показали видео, на котором UAS SETH уничтожает вражеский грузовик.

Фото: новый украинский дрон UAS SETH (facebook.com/azov.media4308)

В "Азове" уточнили, что первую партию беспилотников UAS SETH бригаде передал благотворительный фонд "Повернись живим".

"С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику", - добавили военные.

Что известно о UAS SETH

Стоит заметить, что UAS SETH очень напоминает по внешнему виду иранские дроны-камикадзе "Шахед". Беспилотник оснащен электрическим двигателем.

При этом информации о дальности полета и боевой нагрузке таких беспилотников в открытом доступе нет.

В "Милитарном" предполагают, что UAS SETH могут нести от 3 до 5 килограмм полезной нагрузки.

К слову, впервые украинский аналог "Шахедов" показали в начале декабря прошлого года. Это произошло во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

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