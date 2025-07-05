Бойцы 63 бригады в июне обновили свой рекорд: перехватили почти 1000 дронов РФ (видео)

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 4 на 5 июля, российские войска потеряли на фронте еще более тысячи солдат. Также ВСУ уничтожили 56 артсистем, 306 дронов и 149 единиц автотехники.

Кроме того, стоит добавить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери армии РФ уже превышают 1,025 млн человек.

Отметим также, что с вражескими беспилотниками уже борются и перехватчики.

В частности вчера, 4 июля, украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что десятки вражеских "Шахедов" были успешно сбиты украинскими дронами-перехватчиками во время ночной масштабной атаки РФ 4 июля.

Стоит добавить, что за день до этого президент анонсировал производство сотен тысяч дронов-перехватчиков.

В то же время, по данным начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, дронами-перехватчиками сбито уже значительно больше сотни "Шахедов".

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