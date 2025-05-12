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Бойцы 101 бригады ТрО получили внедорожник от "Украинской команды", - Палатный

Понедельник 12 мая 2025 16:24
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Бойцы 101 бригады ТрО получили внедорожник от "Украинской команды", - Палатный Фото: бойцы 101 бригады ТрО получили внедорожник от "Украинской команды" (пресс-служба волонтерского штаба)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной внедорожник бойцам 70 батальона 101 бригады ТрО на Сумское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook.

Военнослужащие 70 батальона 101 бригады ТрО защищали Северодонецк, били оккупантов под Купянском и Роботиным, а сейчас сдерживают их на Сумщине, отметил Палатный.

"Сумское направление сейчас - одно из самых напряженных на фронте. Там очень горячо. Ежедневные бои. Нашим воинам очень нужна наша поддержка. Внедорожник на передовой - это скорость и безопасность. Возможность вовремя выполнять боевые задачи, не подвергая лишней опасности жизни воинов", - сказал руководитель "Украинской команды".

Он заверил, что "Украинская команда" и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто держит сложные участки фронта.

Ранее "Украинская команда" передала внедорожник 153 отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Также сообщалось, что за время полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей. А также более 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и другую технику. В общем - почти 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.

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