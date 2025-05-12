ua en ru
Пн, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бійці 101 бригади ТрО отримали позашляховик від "Української команди", - Палатний

Понеділок 12 травня 2025 16:24
UA EN RU
Бійці 101 бригади ТрО отримали позашляховик від "Української команди", - Палатний Фото: бійці 101 бригади ТрО отримали позашляховик від "Української команди" (прес-служба волонтерського штабу)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав черговий позашляховик бійцям 70 батальйону 101 бригади ТрО на Сумський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника "Української команди" Артура Палатного у Facebook.

Військовослужбовці 70 батальйону 101 бригади ТрО захищали Сєвєродонецьк, били окупантів під Куп’янськом і Роботиним, а зараз стримують їх на Сумщині, зазначив Палатний.

"Сумський напрямок зараз - один із найнапруженіших на фронті. Там дуже гаряче. Щоденні бої. Нашим воїнам дуже потрібна наша підтримка. Позашляховик на передовій – це швидкість та безпека. Можливість вчасно виконувати бойові завдання, не наражаючи на зайву небезпеку життя воїнів", - сказав керівник "Української команди".

Він запевнив, що "Українська команда" й надалі буде підтримувати тих, хто тримає найскладніші ділянки фронту.

Раніше "Українська команда" передала позашляховик 153 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову понад 80 автомобілів. А також більш ніж 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ та іншу техніку. Загалом - майже 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Волонтери
NEWS
Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску
Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску
DAILY
Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу