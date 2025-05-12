Бійці 101 бригади ТрО отримали позашляховик від "Української команди", - Палатний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника "Української команди" Артура Палатного у Facebook.

Військовослужбовці 70 батальйону 101 бригади ТрО захищали Сєвєродонецьк, били окупантів під Куп’янськом і Роботиним, а зараз стримують їх на Сумщині, зазначив Палатний.

"Сумський напрямок зараз - один із найнапруженіших на фронті. Там дуже гаряче. Щоденні бої. Нашим воїнам дуже потрібна наша підтримка. Позашляховик на передовій – це швидкість та безпека. Можливість вчасно виконувати бойові завдання, не наражаючи на зайву небезпеку життя воїнів", - сказав керівник "Української команди".

Він запевнив, що "Українська команда" й надалі буде підтримувати тих, хто тримає найскладніші ділянки фронту.

Раніше "Українська команда" передала позашляховик 153 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову понад 80 автомобілів. А також більш ніж 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ та іншу техніку. Загалом - майже 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.