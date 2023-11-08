Усик – Фьюри. Украинец озвучил новые сроки битвы чемпионов

Украинский боксер Александр Усик рассказал о переносе поединка за титул абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

36-летний украинец стремится поскорее выйти в ринг против "Цыганского Короля". Новые желаемые сроки проведения боя для него – февраль 2024-го.

"Это может быть февраль, и мне бы хотелось, чтобы это был февраль. Я был готов к бою 23 декабря, но поскольку Фьюри в прошлом бою получил травмы, побывал в нокдауне, то, по всей видимости, поединок перенесут на следующий год", – заявил Усик.

Украинский боксер спокойно отнесся к вероятному перенесению боя. Отсрочка поединка позволит ему качественнее подготовиться к противостоянию с британцем. Усик собрался работать над техническими навыками.

"Я вообще не думаю о Тайсоне Фьюри. Я думаю о себе, о своей команде, о своей семье. Мне не нужно думать о сопернике. Мне просто нужно быть в контакте с ним, драться и все", – резюмировал украинец.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.