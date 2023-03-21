Битва стала переломным моментом. Зеленский почтил память погибших в боях за Мощун

По информации ведомства, глава государства отдал честь погибшим защитникам Украины возле памятного знака "Ангелам победы" в Мощуне.

Фото: Мощун на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Я вместе со всеми вами сегодня здесь, где год назад проходили события такого масштаба и такого значения. Это битва за Мощун - небольшое село, ставшее местом большой отваги, большого подвига наших великих людей. Ваших больших родных и близких. Небольшое село возле Киева, ставшее его большим щитом", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что военные обороняли село более двух недель и участвовали в постоянных тяжелых боях. Они уничтожали элитные подразделения российских десантных войск и морской пехоты.

Президент рассказал, что россияне трижды хотели организовать в районе села переправу основных сил и прорваться на Киев, но все их попытки оказались провальными.

"Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним - и вся Украина", - добавил он.

По словам главы государства, с битвы за Мощун, которая завершилась успехом 21 марта, началось освобождение всей Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.