Битва стала переломним моментом. Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боях за Мощун

За інформацією відомства, глава держави віддав честь загиблим захисникам України біля пам'ятного знаку "Янголам перемоги" у Мощуні.

Фото: Мощун на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому проходили події такого масштабу і такого значення. Це битва за Мощун - невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних та близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що військові обороняли село понад два тижні та брали участь у постійних важких боях. Вони знищували елітні підрозділи російських десантних військ та морської піхоти.

Президент розповів, що росіяни тричі хотіли організувати в районі села переправу основних сил та прорватися на Київ, але всі їхні спроби виявилися провальними.

"Утримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним - і вся Україна", - додав він.

За словами глави держави, з битви за Мощун, яка завершилася успіхом 21 березня, почалося звільнення усієї Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.